MasterChef, mistery box e prova in esterna: ecco chi esce

- Bentornati nella cucina di Master Chef. Si torna ai fornelli, si torna in gara. I concorrenti di MasterChef scoprono una mystery box che richiede molta fantasia e impegno tra ingredienti iconici del programma e l'incognita del food. Infine, delle meravigliose meduse, la vera avanguardia in tema di cibo del futuro. Federica parte favorita nell'invention test, può scegliere gli ingredienti. il primo prodotto, quello solo apparentemente più semplice, è... la figata.. Irish vince l'invention test. - Irish, bravo! - Si! Francesco, mi dispiace tantissimo, devi toglierti il grembiule. La Brigata blu capitanata da Irish e quella rossa da Valeria si ritrovano a Crespi d'Adda per la prima prova in esterna. - Avete capito - quindi che lavorerete con delivery food. I blu hanno la meglio. - Brigata blu, complimenti. - Avete vinto per 136 voti a 103, - Per voi non rimane altro che il pressure test. Giuseppe non convince gli chef Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. - Qui dentro questo piatto ti costa l'eliminazione. Mi dispiace, ma devi toglierti il grembiule e lasciare - la cucina di Master Chef per sempre. - Va bene.