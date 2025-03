Bárbara Hidalgo è prossima a diventare la CEO di Medusa, un influente conglomerato della costa nord della Colombia. Tuttavia, il giorno della sua nomina, subisce un misterioso incidente in mare. Creduta morta, l’indagine ufficiale conclude che il suo corpo è stato inghiottito dall’oceano. Ma Bárbara sopravvive e, rendendosi conto di essere stata vittima di un attentato orchestrato dalla sua stessa famiglia, decide di tornare nell’ombra. Con l’aiuto dell’investigatore Danger Carmelo, intraprende una pericolosa ricerca per smascherare il colpevole, immergendosi in un mondo di tradimenti, avidità e lotte per il potere.