Meduza, record di streaming e tour negli States

Sono pronti a suonarle per bene dal palco dei più prestigiosi club statunitensi. I Meduza sbarcano oltreoceano con un nuovo tour, che andrà da Houston ad Atlantic City, passano per Miami e Las Vegas. Una raffica di concerti che porterà Mattia Vitale, Simone Gianni e Luca De Gregorio, tre ragazzi italiani producer di musica house, anche a Wynn Nightlife di Las Vegas, dov'è previsto un residence show, come già accaduto ai grossi calibri David Guetta, the Chainsmokers e Diplo. Una popolarità sempre in crescita quella dei Meduza, come tra l'altro dimostra l'invito nel talk di Ellen DeGeneres, programma top tra quelli della tv americana, dove sono stati ospiti per presentare il loro brano: Paradise. Non vale meno il collegamento live dalla Terrazza Martini di Milano con Big Brother Brasil, lo show televisivo sudamericano da 45 milioni di spettatori giornalieri. Paradise ha già superato 500 milioni di streaming su tutte le piattaforme digitali, segnando un record di numeri strabiliante. Facile a questo punto tradurre Meduza con eccellenza italiana. Da tempo collezionano certificazioni worldwide e numeri da paura, in termini di streaming e visualizzazioni digitali.