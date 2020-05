Mia Martini, 25 anni fa si spegneva la voce di Mimì

La voce di Mia Martini manca alla musica da 25 anni. Non ne aveva 48 quando arrivò improvvisa e dolorosa la notizia della sua morte. Improvvisa e dolorosa come l'emozione che riusciva a farci provare quando cantava, da grandissima interprete quale era, intensa e appassionata. Sorella di Loredana Bertè e amica intima di Renato Zero, Mimì ha avuto una vita complessa, come tutti, più di tanti altri. Successi e disperazione, amore e solitudine, in un'alternanza continua di sentimenti come quelli vissuti con Ivano Fossati, il suo uomo più importante, che ai tempi della loro tormentata storia d'amore scrisse per lei uno dei gioielli della musica d'autore. Dopotutto forse quello che Mimì chiedeva alla sua vita, finita troppo presto, è ciò che cantava con la sua voce unica e graffiante.