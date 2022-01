Milano moda uomo, le collezioni di Etro e Tod's

Un libro come invito, l'Università Bocconi come location. Etro rende omaggio alla cultura. "La moda è conoscenza, perché conoscenza di un mestiere spesso assai anche complesso, nel costruire abiti nelle loro radici, nel loro pensiero è un mestiere che porta con sé maestranze e poi è cultura perché è una di quelle attività italiane così diffuse che portano così tanta diffusione che certamente possono e devono essere dei veicoli di cultura, di gentilezza, di poesia, di educazione, ecco io credo in questo, perché credo nell'amore." Cultura ma anche ironia e tanti messaggi di positività e un'esortazione a vivere nel presente. "Vivere qua e ora, ovunque noi siamo, penso che riuscirci è una meraviglia, è tutto, è tutto, è il respiro della terra." É il digitale il mezzo scelto da Tod's per raccontare la collezione maschile disegnata da Walter Chiapponi, questo nuovo modo di comunicare inaugurato con la pandemia, ma che può essere, questo è il caso, di grande forza e valore. Siamo nel castello di Rivoli, luogo di storia e di contemporaneità, perfetto per rappresentare l'evoluzione dei codici estetici Tod's, come quella del celebre Winter Gommino. "WG, è questo il suo nome, non è altro che il fratello più grande e allo stesso tempo però più giovane del Winter Gommino che tutti conosciamo e che ha fatto un po' scuola nel mondo, ha tutte le caratteristiche per essere una grande evoluzione perché non manca l'italian lifestyle, non manca la qualità italiana e non manca quello che oggi la gente assolutamente richiede, un modo confortevole di portare le cose di lusso." Lifestyle italiano, alta artigianalità, questa la forza di Tod's, fiore all'occhiello del Made in Italy. "Sono stati anni difficili, devo dire che l'ultimo anno, il 2021 è stato un ottimo anno, per Tod's è stato sicuramente un ottimo anno, l'inizio del 2022 è stato sempre per noi un ottimo anno, la raccolta degli ordini non molto buona e credo che sia un po' un discorso che valga anche per tante altre aziende.".