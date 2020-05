Milano Piano City Preludio 2020, un piano per la ripartenza

Lo ricordiamo così Milano Piano City. Esibizioni ed eventi dal vivo, pubblico presente, silenzioso, attento. Quest'anno il festival cambia volto e con preludio diventa un'anteprima della nona edizione, con eventi simbolici per vivere una nuova normalità e un nuovo inizio. Intanto proponiamo un preludio in streaming e abbiamo coinvolto molti musicisti che hanno aderito per cui abbiamo nomi importantissimi, A questo punto non soltanto milanesi, ma da tutto il mondo che partecipano, da Chilly Gonzales a Rufus Wainwright, poi Ludovico Einaudi che è un po’ il padrino della manifestazione. Tre giorni di concerti dalla musica classica, al jazz, al pop, al rock, durante i quali artisti milanesi e internazionali si esibiranno in streaming, aprendo virtualmente le loro case al pubblico. E per la prima volta dopo l'emergenza ci saranno anche eventi dal vivo per le strade della città. Facciamo i primi live con tutte le responsabilità possibili e immaginabili. Anzi, ci piacerebbe dare il buon esempio. Noi negli anni abbiamo costruito dei mezzi di trasporto, ibridi, col pianoforte, per cui riusciamo a portare in giro la musica. E questa volta invece che creare aggregazione intorno a questo nostro piano tandem, piano risciò, li manderemo in giro la sera per delle serenate e quindi si sentiranno dai balconi, dalle finestre di casa. Un'edizione diversa dal passato, ma la stessa nella sua sostanza. La musica, che come diceva Ezio Bosso, è strumento di bellezza che crea ponti e unisce.