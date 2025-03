La trama della serie, di cui di seguito vi mostriamo il primo trailer ufficiale originale, gira attorno alla lotta di potere tra gli Harrigan e gli Stevenson, due famiglie criminali londinesi rivali tra loro e impegnate in una battaglia che minaccia di far crollare imperi e rovinare vite. In mezzo a questo fuoco incrociato c'è Harry Da Souza (Hardy), un “fixer” di strada tanto pericoloso quanto bello, che sa fin troppo bene dove vada a finire la lealtà quando forze opposte si scontrano.