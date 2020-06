Mogol, appello per il diritto d'autore

Ovviamente, è stato deciso dal Parlamento europeo e si riferisce al fatto che anche i giganti del web debbono pagare i diritti d'autore perché non c'è motivo di non pagare, tanto più che loro guadagnano miliardi, sono grandi società americane in Italia tutti pagano al diritto d'autore, non è una tassa e il compenso per 90000 creativi che se non hanno questi soldi non possono mantenere la famiglia, e perché voglio dire pagano tutti e loro non pagano? Alla gente non costa niente, assolutamente niente, pagano semplicemente i giganti del web che guadagnano miliardi, devono pagare quello che pagano tutti, il diritto d'autore.