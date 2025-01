Il regista dissidente iraniano MOHAMMAD RASOULOF, scappato dal suo paese dopo una condanna a otto anni di carcere, è in Italia per presentare il suo ultimo film I SEMI DEL FICO SACRO che uscirà in sala il prossimo 20 febbraio. Lo abbiamo incontrato per parlare delle rivolte nel suo paese, delle proteste delle donne e del regime che lo ha costretto all'esilio, dopo averlo incarcerato due volte.