Mondrian, a Milano in mostra le opere del maestro olandese

Linee ortogonali e colori primari. È questa la formula artistica di Piet Mondrian, in mostra con una sessantina di opere al Mudec di Milano, fino a marzo. Una formula talmente precisa e di successo, la sua, da aver influenzato diversi ambiti disciplinari. "L'influenza di Mondrian nel design, è l'influenza di Mondrian sulla nostra vita di tutti i giorni, perché importanti stilisti, come Yves Saint Laurent, hanno dedicato delle collezioni, con abiti basati proprio sulla geometria di Mondrian. Ma anche grandi designer, da quello ovviamente principale, Gerrit Rietveld, che è stato uno dei protagonisti del "De Stijl", fondato da Mondrian, che è stato poi nel tempo rieditato, da un'azienda italiana come Cassina." Il percorso espositivo segue l'evoluzione artistica del pittore olandese, classe 1872, a cominciare dalle opere influenzate dal Naturalismo e dall'Impressionismo. Via via, con il filo rosso del paesaggio a farci da guida, si passa attraverso il post-Impressionismo, i fauves, il Simbolismo, sino ad arrivare al Cubismo e all'astrazione. Mondrian, ha come stella polare, l'osservazione della natura. Da questa, arriva alle forme essenziali, in un modo di dipingere, riconoscibile e originale. Saper leggere tra le righe, o meglio tra i colori, gli spazi, le forme, è il modo migliore per arrivare al cuore dell'Arte di Piet Mondrian. La sua, è l'Arte dell'incontro, basti guardare le linee delle sue opere, che si intrecciano, si incrociano, si sfiorano. Proprio come le persone.