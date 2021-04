Montevarchi, riqualificazione urbana con la street art

Riqualificare attraverso l'arte, in particolare la street art. Succede a Montevarchi, cittadina in provincia di Arezzo, dove il Comune, in collaborazione con Moaconcept, ha dato vita a un progetto di riqualificazione urbana e ambientale, collaborando con giovani artisti di tutto il mondo, supportando la loro creatività, si è fatto dell'arte un veicolo di cultura, socialità e lavoro, come spiega il Sindaco di Montevarchi: "Gli abbiamo messo a disposizione alcuni quartieri della nostra città, perché possono essere rivitalizzati grazie all'arte di tanti giovani, attraverso il quale possono anche mandare un messaggio culturale di integrazione, che oggi più che mai è rilevante". Gli artisti che interverranno, sono tutti affermati talenti, che stanno facendo un percorso virtuoso sulla scena della street art italiana e internazionale. "Siamo stati chiamati da Moaconcept, il Comune di Montevarchi, 5 artisti, per trasmettere un messaggio, per trasmettere un messaggio positivo, ovviamente attraverso i nostri muri, qua nella cittadina di Montevarchi e speriamo di fare un bel lavoro". "Moaconcept Foundation appoggia il recupero ambientale attraverso l'arte, attraverso la cultura e veicola messaggi di positività e di inclusione, di diversità". Montevarchi è la prima tappa, il progetto di Moaconcept prosegue.