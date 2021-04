Morte Milva, il ricordo di colleghi e amici. VIDEO

Una così non nascerà mai più, Iva Zanicchi ricorda Milva. Amiche e mai rivali le due cantanti Emiliane hanno diviso gioia e successi nel mondo della canzone. Gianni Morandi ricorda invece l'artista come cantante e attrice, su Facebook l'ex ragazzo di Monghidoro la saluta con il suo soprannome, ciao rossa. Per Orietta Berti Milva ha portato la canzone italiana nel mondo, anche Massimo Ranieri la ricorda con un grazie per tutto, per quello che ci hai regalato. Anche il Ministro della Cultura Dario Franceschini omaggia la pantera di Goro, ricordandola come una delle interpreti più intense della canzone italiana, un'artista che ha calcato palcoscenici internazionali. Per Moni Ovadia che dirige il Teatro Comunale di Ferrara, Milva ha rappresentato una delle voci più amate di una delle stagioni della canzone popolare e del Teatro Italiano. Anche il direttore del Piccolo Teatro Strehler Claudio Longhi ricorda l'attrice e la sua voce, definendola indimenticabile, inconfondibile, luminosa e incisiva. Allo Strehler martedì mattina sarà allestita la camera ardente dell'artista che è morta all'età di 81 anni.