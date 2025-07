Cinque film italiani in concorso, attori e registi che arrivano al Lido per la prima volta o tornano dopo molti anni, pellicole che rispecchiano i drammi del presente con tutte le sue guerre ma anche commedie e opere brillanti. Ascoltiamo le parole del Direttore Artistico Alberto Barbera per capire cosa ci aspetta alla Mostra Del Cinema di Venezia dal 27 agosto al 6 settembre.