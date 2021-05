Spettatori tamponati e senza mascherina all'Hollywood Palladium di Los Angeles. In tanti collegati via streaming per gli MTV Movie & TV Awards. Con quattro popcorn dorati, questa la statuetta del premio assegnato dal pubblico, trionfa la serie tv "Wanda Vision", sale sul podio come Best Show, Best Fight, Elizabeth Olsen vince nei panni di Wanda Maximoff e Kathryn Hahn in quelli di Agatha Harkness. "To All the Boys: Always and Forever" è il miglior film. Mentre Scarlett Johansson e Sacha Baron Cohen ricevono uno speciale omaggio per il contributo dato all'industria cinematografica. Tributo postumo a Chadwick Boseman per la sua ultima interpretazione in "Ma Rainey's Black Bottom". Appuntamento a stanotte invece per la prima edizione dei MTV Movie & TV Awards: Unscripted.