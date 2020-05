Nastri d'Argento 2020, testa a testa Pinocchio-Favolacce

Film usciti tra maggio 2019 e maggio 2020 e non più solo in sala, ma anche sulle varie piattaforme. Come gli Oscar anche i Nastri d'argento si adeguano alle conseguenze che il Covid ha portato nel mondo del cinema, premessa importante per capire come “Favolacce” , lo splendido e tosto film dei fratelli D'Innocenzo, già premiato a Berlino, ma mai uscito sul grande schermo, sia, insieme a “Pinocchio” di Matteo Garrone, il film con più candidature, nove in tutto, tra cui appunto miglior film e miglior regia. Una “favolaccia” dei nostri tempi contro, si fa per dire, una favola più classica nei premi che vengono assegnati dal sindacato nazionale dei giornalisti cinematografici. Con otto candidature “Gli anni più belli” di Gabriele Muccino, riflessioni su amicizia e amore in una Italia che cambia. Con sette “Il Sindaco del Rione Sanità”, “Martin Eden” e “La Dea Fortuna”. Tra le curiosità di quest’anno l'allargamento a dieci per i migliori registi tra cui Gianni Amelio per “Hammamet” e Cristina Comencini per “Tornare”. Sei invece i migliori registri esordienti tra cui Igort per “5 è il numero perfetto” e Marco D'Amore per “L'immortale”. Tre le candidature per “Il ladro di giorni”, viaggio di formazione on the road e per “Figli”, che concorre nella categoria miglior commedia insieme a “Tolo Tolo” di Checco Zalone e che vede Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi in gara come migliori attori sempre di commedia. Nella stessa categoria anche Serena Rossi per i due film “Brave ragazze” e “7 ore per farti innamorare” e Giampaolo Morelli, regista di quest'ultimo film distribuito in streaming. Così non vale, muoio dalla curiosità. Ecco, brava, muori. Se è certa la città, Roma e non Taormina, come da tradizione, ancora in divenire la data della cerimonia, tra fine giugno e inizio luglio, nel rispetto delle regole di distanziamento e con la speranza di poter premiare dal vivo un cinema che ha bisogno di tornare a produrre e a lavorare il prima possibile.