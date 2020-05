Nuova versione di "Scarface", il regista è Luca Guadagnino

Luca Guadagnino sulle orme di Brian De Palma. Queste, immagini entrate nella storia del cinema. Al Pacino e poi Michelle Pfeiffer, diretti magistralmente dal regista americano, ambientazione Miami, Anni Ottanta. All'orizzonte Cuba, la cocaina e il narcotraffico. È il 1983 e al cinema arriva "Scarface", remake dell'omonimo film del 1932 a firma Howard Hawks. Non esagerare, Tony. Io non esagero. Tu esageri. Adesso si lavora a una nuova versione e Luca Guadagnino è il regista. La Universal lo ha ingaggiato, l'impresa non sarà facile. Alla sceneggiatura hanno collaborato anche i fratelli Coen in ultima stesura. Sul cast nulla trapela. La notizia ha incuriosito non poco gli appassionati di tutto il mondo, sul web è un tam tam. Luca Guadagnino già noto a Hollywood per "Chiamami col tuo nome", premiato con l'Oscar alla sceneggiatura non originale nel 2018, e prima ancora per "Io sono l'amore", "A Bigger Splash", in ultimo il discusso "Suspiria" basato sull'omonimo film di Dario Argento, per il regista siciliano un'altra grande sfida nell'attesa della sua "We Are Who We Are", serie targata Sky e HBO.