La nuova versione di Cat’s Eyes sarà una continuazione della storia originale. L’azione però non si svolge a Tokyo negli anni ‘80, bensì a Parigi nel 2023. Dopo anni trascorsi lontane l’una dall’altra, le tre sorelle, Tam (Camille Lou), Sylia (Constance Labbé) e Alexia (Claire Romain) – nella versione italiana del cartone Sheila, Kelly e Tati – si incontrano nuovamente. Dieci anni prima, loro padre era morto in circostanze misteriose nell’incendio della sua galleria d’arte. Quando una delle opere paterne riappare, durante una mostra allestita presso la Tour Eiffel, le tre sorelle decidono di rubarla, sperando così di sciogliere il mistero di famiglia. Tra l’emozione dell’essersi ritrovate, la caotica vita quotidiana nella capitale e la nuova, pericolosa attività segreta, le giovani donne dovranno affrontare parecchie sfide. Ben presto, il trio si ritrova nel mirino della polizia, guidata da Quentin Chapuis (MB14) con Gwen Assaya (Cindy Bruna), incaricata di fermare queste nuove misteriose ladre. Ma Quentin non sa che tra loro c’è il suo grande amore perduto, Tam.