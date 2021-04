Ma dentro c'è anche una cosa molto speciale che è una bacchetta magica. In realtà è una bacchetta di plastica, con dentro dei glitter che si muovono e che ho sempre portato con me da quando ho vinto il Grammy nel 2006, e che mi ha regalato il mio migliore amico Giuseppe, che purtroppo è deceduto e da quel momento la porto sempre quando sono nominata a un premio e guarda, durante questi ultimi mesi, l'unica volta che non ho tenuto la bacchetta con me, è stato per un premio al qual era nominata e non ho vinto. Tutte le altre volte abbiamo vinto, quindi non potevo andare a Los Angeles, venire a Los Angeles e poi non portare la bacchetta con me. Quindi ho nascosto dentro il vestito, una tasca apposta, solo per la mia bacchetta magica, che è, insomma, abbastanza grande.