Oscar, shortlist: Notturno, Pinocchio, La vita davanti a sé

Le nomination agli Oscar 2021 saranno annunciati il 15 marzo. Intanto l'Academy ha reso nota la short list dei film che possono sperare di entrare nella cinquina finale. I titoli, insomma, che nella notte del 25 aprile si contenderanno la statuetta dorata. Notturno, diario dalle zone tra Siria, Libano, Iraq e Kurdistan, di Gianfranco Rosi, approda nella short list della categoria documentari, mentre non c'è in quella di miglior film straniero. Qui, invece, incontriamo Filippo Meneghetti, regista del film francese Due. Come dire, un italiano alla Corte del cinema d'Oltralpe. presente all'appello, Matteo Garrone, col suo visionario Pinocchio, tra i 10 lavori della categoria Make-up e restyling. Dal film di Ponti, La Vita Davanti a Sé, con Sophia Loren, nella short list categoria colonna sonora e canzone originale, c'è "io sì" cantata da Laura Pausini e candidata anche al Golden Globe. È il risultato della collaborazione con Diane Warren e Niccolò Agliardi.