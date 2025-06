Una nuova fase industriale solida e in espansione per affrontare le sfide di un mercato in trasformazione, le richieste del settore audiovisivo globale, e consolidare l’iconicità indiscussa del brand a livello internazionale. È questa l’immagine complessiva con cui si è presentata Cinecittà SpA, che ha approvato il Piano Industriale 2025-2029, presentato dall’Amministratore Delegato Manuela Cacciamani. .