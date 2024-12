Ultimi preparativi al Teatro alla Scala per la Prima del 7 dicembre. Dopo 25 anni torna al Piermarini l’opera di Giuseppe Verdi che ha come tema centrale la guerra. Sul podio il Maestro Riccardo Chailly, la regia è di Leo Muscato che ha ambientato ogni atto in un secolo diverso. Un viaggio che parte dal Settecento e arriva ai giorni nostri. Protagonisti Anna Netrebko, Brian Jadge e Ludovic Teziér. Siamo stati nel backstage e abbiamo visto in anteprima scene e costumi.