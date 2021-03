Raya e l'ultimo Drago: eroine al femminle

Il mio nome è Raya, le nostre terre sono in guerra ormai da tempo immemore, i nostri popoli non si parlano. Avventura, coraggio, lealtà, un viaggio epico attraverso le terre magiche di Kumandra, con lo scopo di unire ciò che l'avidità dell'uomo aveva diviso. Dobbiamo trovare l'ultimo drago. Anch'io voglio unirmi a voi. Una guerriera solitaria dal cuore grande, un Drago saggio dall'ironia irresistibile, su Disney Plus arriva Raya e l'ultimo drago. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Sarò sincera con te, non sono il miglior drago. Il rispetto delle tradizioni, il valore della famiglia, eroina alla ricerca di un cambiamento che deve per forza partire dentro di sè per aprirsi agli altri senza paura. diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, tra le voci italiane quelle di Luisa Ranieri, Paolo Calabresi e Jun Ichikawa, in un film in cui il segreto sarà la fiducia nel lavoro di squadra.