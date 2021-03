Raya e l'ultimo Drago, le voci italiane

Io presterò la voce a Virana che è la mamma di Namaari ed è il capo di una popolazione di Kumandra ed è il capo della popolazione più conservatore, quello che vuole mantenere le cose così come stanno, è una donna, ovviamente, carismatica, di potere, ma anche una mamma molto dolce e accogliente. Forse il viaggio interiore come viaggio inteso come cambiamento in generale è il viaggio verso la maternità, quello è veramente secondo me la cosa che in una donna ma anche in un uomo c'è un cambiamento di vita, un cambiamento di marcia, anche di percezione delle cose, almeno io l'ho vissuta così. Anch'io voglio unirmi a voi, prendiamoli a calci. Il mio personaggio si chiama Tong ed è un gigante che sembra cattivissimo e in realtà è buonissimo come nelle migliori delle tradizioni, sono quelli che mi piacciono di più perché dietro la scorza di un guerriero senza paura, molto crudele, in realtà ha un cuore di panna, è questo che mi piace moltissimo, aiuta Raya nella sua bellissima missione. Ho avuto la fortuna di poter partecipare a un provino per cui ho visto delle cose per provare comunque a vedere se la mia voce poteva funzionare, sono felicissima di aver potuto fare questo personaggio dal nome Namaari, Namaari è una principessa, figlia di capo Virana, di Zanna. Thailandia, Vietnam, Singapore sono dei luoghi incredibili, amo questi luoghi perché sono sicuramente molto vicini al Giappone che io conosco, dove in ogni luogo la natura è rigogliosa.