Rihanna alle Barbados, nominata eroe nazionale. VIDEO

Nel giorno in cui le Barbados sono diventate una repubblica, rimuovendo la Regina Elisabetta come loro capo di Stato, la cantante Rihanna è stata nominata eroe nazionale del Paese. "Che tu possa continuare a brillare come un diamante e portare onore alla nostra nazione" ha detto la prima ministra Mia Amor Mottley consegnando l'onorificenza alla cantante. "Questo è l'unico luogo che io possa chiamare casa, amo le Barbaods e amo tutti voi. Prego che la gioventù possa continuare a portare le Barbados avanti" ha detto Rihanna. "Ho ricevuto molti premi, ma nulla è come venire riconosciuti dal Paese nel quale si è cresciuti" ha poi continuato. Credit: Mia Amor Mottley via Storyful.