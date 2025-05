Riviera International Film Festival: Donatella Finocchiaro

Ospite al Riviera International Film Festival anche Donatella Finocchiaro che è una delle protagoniste del film di Paolo Licata che si intitola L'AMORE CHE HO, ora al cinema. Nel 1990, Rosa Balistreri è nota a tutto il mondo dello spettacolo, dell’arte e della politica ma è già anziana e alla fine della sua carriera. Dopo tante occasioni mancate, decide di recuperare, prima che sia troppo tardi, il rapporto con la figlia Angela, adesso quarantenne, che ha sempre visto la madre come una nemica dedita soltanto alla carriera. Un film corale in cui Donatella Finocchiaro interpreta Rosa in una "fase" della sua vita. .