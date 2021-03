Sanremo 2021, Gaudiano vince tra le nuove proposte

Una vittoria dal significato importante perché arriva alla fine di una storia che ha dell'incredibile, nel senso che io non avrei mai immaginato che una cosa così personale come quella che mi è successa potesse arrivare nei cuori di tutti, la mia canzone è dedicata appunto a mio padre che ho perso due anni fa, lui chiaramente è andato via perché è venuto a mancare a causa di un tumore al cervello che insomma ha prodotto delle complicazioni che purtroppo l'hanno portato via e da quando questo evento traumatico ha caratterizzato la mia vita, io ho sentito la necessità di riflettere su tutto quello che era successo.