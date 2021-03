Sanremo 2021, Ghemon canta "Momento perfetto"

È come un evento eccezionale, diciamo che anche dopo un anno in cui le opportunità da quel punto di vista si sono ridotte all'osso, quindi una grande opportunità per consolidare la mia idea artistica, piuttosto che fare una gara tra cantanti, l'idea di fondo, almeno nel principio, che uno scrive di se, ma se è sufficientemente aperto e ha le orecchie e gli occhi aperti sente le persone che ha attorno, quindi il pezzo racconta un po' la storia credo di tutti quelli che fanno dei percorsi e non sempre raggiungono la vittoria, vanno avanti e credono in se stessi.