Nel corso della conferenza stampa del festival di Sanremo 2025, il presentatore Carlo Conti si è commosso ricordando la madre. "Sono stato tirato su solo dalla mia mamma dato che mio babbo morì quando avevo 18 mesi. Era una donna fortissima che mi ha insegnato due cose fondamentali: il rispetto e l'onestà”, ha dichiarato Conti. “Faceva un sacco di lavori per tirare su questo zuzzurellone, ma la sera non è mai mancata la tavola apparecchiata anche solo per noi due".