"Sono un garantista, fondamentale la presunzione di innocenza”, ha dichiarato Carlo Conti in merito al coinvolgimento di Fedez nell’inchiesta sulla curva calcistica degli ultras milanisti. "Se uno riceve un avviso di garanzia o viene indagato come successo a Emis Killa, decide. Lui ha deciso intelligentemente di ritirarsi perché non avrebbe vissuto al meglio il festival. A me è stato chiesto di scegliere le migliori canzoni e ho fatto questo lavoro”, ha continuato il direttore artistico.