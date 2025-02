"Sono felice di essere qui perché potevo starmene benissimo a casa a piangermi addosso invece sto lavorando e celebro la vita. Non voglio parlare del mio dolore perché ci sono altre sedi per quello, voglio divertirmi". Così Bianca Balti in conferenza stampa a Sanremo. La modella co-condurrà la seconda serata del Festival insieme a Cristiano Malgioglio e Nino Frassica.