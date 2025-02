"Il video del Papa è arrivato l'1 febbraio". Lo afferma Carlo Conti, in conferenza stampa, rispondendo indirettamente all'indiscrezione della messa in onda, ieri sera al festival di Sanremo, di un video registrato precedentemente. "Ho scritto al Santo Padre il 12 gennaio. Dopo qualche giorno, sabato 1 febbraio, mi è arrivato questo video. Non lo sapeva nessuno", ha aggiunto il direttore artistico del Festival di Sanremo. .