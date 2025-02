Sanremo, Damiano David: "All'Ariston omaggio a Lucio Dalla"

"Sono veramente contento di essere qui. Stasera farò un omaggio a Lucio Dalla, nella musica italiana è sempre stato uno dei più grandi riferimenti. Quello di Sanremo è un palco speciale, e quindi portiamo qualcosa di speciale". Damiano David, dopo la vittoria con i Maneskin nel 2021 e l'ospitata nel 2023, torna all'Ariston da solista. "La sensazione con cui lo faccio è sempre la stessa, non importa quante cose farò: questo il risultato più grande che ho avuto. Mi sento sempre come se con la band avessimo fatto qualcosa di impronosticabile, su questo palco le magie possono accadere. Questo lavoro per me è magia. Da solo c'è più responsabilità e ansia ma è ancora un coronamento di quello che sto facendo", ha aggiunto. .