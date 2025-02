In conferenza stampa a Sanremo, i co-conduttori della seconda serata del Festival hanno parlato delle loro emozioni e non sono mancate le battute. Bianca Balti ha detto: "Felicissima di essere qui. Carlo, ai tuoi occhi sento che valgo". Cristiano Malgioglio ha raccontato di essere "emozionato, il palco di Sanremo mette soggezione". Battute anche con Nino Frassica: "Pure io sto pensando a come vestirmi. Non c'è tempo per le prove, le faremo dopo lo spettacolo". .