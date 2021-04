Nominato da Nureyev étoile dell’Opéra di Parigi nel 1986, con una carriera che ha segnato la storia della danza, è il nuovo direttore del Corpo di Ballo scaligero. Arrivato in piena pandemia, si è raccontato a Sky Tg24 in una lunga intervista. “Oggi sono dietro le quinte, sono qui per donare tutta la mia esperienza alla nuova generazione”.