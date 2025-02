Al Teatro alla Scala inizia una nuova fase con Fortunato Ortombina nuovo sovrintendente e l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione con i debutti di Barbara Berlusconi, Diana Bracco, Marcello Foa e Melania Rizzoli. Prima decisione per Ortombina, che arriva dalla Fenice di Venezia e che alla Scala ha già lavorato 20 anni fa come coordinatore artistico, la nomina di Frédéric Olivieri come nuovo direttore del Corpo di Ballo almeno per i prossimi due anni. .