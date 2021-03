Scala, Meyer: “Vacciniamo gli artisti e riapriamo i teatri”

Il sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer, ospite a Timeline in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, rinnova l’appello a vaccinare i “gruppi rossi”, cioè quegli artisti che non possono indossare la mascherina e sono a rischio contagio come, ad esempio, i fiati. E sulla riapertura: “Siamo sempre pronti al momento in cui avremo il semaforo verde. Prepariamo spettacoli continuamente che mandiamo in streaming. E’ frustrante ma non possiamo ignorare i contagi e la situazione che tutti stiamo vivendo”. Quale è la risposta del pubblico a distanza? “Abbiamo centinaia di migliaia di spettatori sia in Italia che all’estero, stiamo preparando un sistema di allestimento permanente con telecamere, una regia e un sistema di sottotitoli in 8 lingue per poter comunicare con il mondo intero”.