Il Teatro alla Scala omaggia due giganti del Novecento con un trittico che porta in scena tutta la purezza dello stile creato da George Balanchine, con Theme and Variations, e, per la prima volta alla Scala, due capolavori di Jerome Robbins: Dances at a Gathering e l’ironico The Concert. Un trittico che chiude la stagione del ballo e che arriva, per Nicoletta Manni, a un anno esatto dalla nomina ad étoile.