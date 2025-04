Sky TG24 a Gorizia, programamzione dedicata alla città capitale europea della cultura 2025

La delicata situazione internazionale, i conflitti armati in corso in Ucraina e Medio Oriente, la questione dazi. L'informazione a 360 gradi di Sky TG 24, in diretta dal palcoscenico del Teatro Verdi di Gorizia. Una giornata dedicata alla città di confine, capitale europea della cultura 2025, insieme a Nuova Gorizia. La prima esperienza live in Friuli Venezia Giulia per la nostra testata, che ha dato vita ad una parte consistente del suo palinsesto giornaliero, con tecnici, truppe e giornalisti impegnati nel teatro cittadino. Tra gli ospiti della giornata il Ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il Ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, il fondatore di Eataly, Oscar Farinetti e il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Gorizia è una città tra le comuni capoluogo più verdi in assoluto in Italia, una città bella per quanto riguarda i musei, mostre, spettacoli". Ampio spazio dedicato alla questione dei dazi statunitensi. Per gli imprenditori del territorio l'imperativo è mantenere la calma, concentrandosi però sulla ricerca di nuovi mercati. "Ci troviamo di fronte a una di quelle che verrebbero chiamate accelerazioni della storia. Tutto quello che conoscevamo prima, che in qualche modo consideravamo assodato, oggi viene messo in discussione. La stessa nostra partnership tra Europa e Stati Uniti è fortemente, fortemente messa in discussione dalla presidenza Trump". "Non si creino crepe nell'occidente, quindi principalmente quindi, che questa area dell'occidente rimanga compatta, e che quindi questo diciamo accordo che noi abbiamo con gli Stati Uniti prosegua". Cronaca, esteri, economia e sport, con il direttore di Sky Sport Federico Ferri e mister Fabio Capello, protagonisti di una puntata speciale del Federico Buffa Talks. SkyTg24 prosegue il suo viaggio itinerante in tutta Italia per conoscere luoghi, incontrare persone, informare. .