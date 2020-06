"Sky Uno vacanze Italiane", canale 109 fino al 21 giugno

Si parte. Viaggiare sì, ma dove? Nel Paese più bello del mondo, il nostro. Adesso si può anche grazie a Sky Uno Vacanze Italiane. 20 giorni all'insegna della tradizione dell'arte, delle bellezze e del cibo, un vero e proprio percorso per scoprire i tesori delle regioni. Attraverso i programmi più amati per quelli che mettono in scena il Belpaese, come Alessandro Borghese e i 4 Ristoranti, Bruno Barbieri 4 Hotel, Sei un paese meraviglioso, San Pietro e le Basiliche papali, Giorgione Orto e Cucina solo per citarne alcuni, andremo tutti in vacanza su Sky Uno, canale 109, in collaborazione con Sky Arte, La Effe e Gambero Rosso.