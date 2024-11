Nel video, che trovate qui sotto, è possibile vedere che un nuovo gruppo di persone sono state radunate per il brutale gioco degli Squid Game. Sappiamo bene che non sarà facile sopravvivere e sappiamo anche che G-Hun (Lee Jung-jae) - vincitore del gioco tre anni prima, nella prima stagione - ha deciso di tornare ancora una volta: il motivo? Pare che il nostro protagonista voglia mettere fine ai giochi una volte per tutte.