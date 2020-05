Stash racconta a Sky TG24 il nuovo singolo dei The Kolors

Paillettes, luci, tutto insomma che riporta un po' indietro e cerca di raccontare l'oggi. Come funziona questo video? Esatto. Scrittura contemporanea, soprattutto nel testo, mentre nella musica ci sono tanti richiami, appunto, come dicevo prima, usando delle macchine proprio dell'epoca, ma anche non solo nel video, anche nella produzione insieme ai Daddy's Groove abbiamo prodotto con dei sync dell'epoca. Però, appunto, è un pezzo che esce nel 2020 quindi con sicuramente l'influenza della scrittura del 2020. Certo. Senti accennavi al grande Pino Daniele. Ecco, quanto ti ha ispirato la sua figura che resterà per sempre nel cuore di tutti gli italiani. Tantissimo perché pensa che noi andavamo a dormire, quando abbiamo formato la band nel 2009, andavamo a dormire usando come ninna nanna il loro concerto, il concerto Pino Daniele insieme alla super band dell'83 a Zurigo e quella cosa per noi significa tanto. Citare quella Napoli di cui andiamo fieri, andiamo veramente fieri e penso che il funk cantato così in napoletano con le parole tronche, motivo per cui non usava l'italiano sul funk, l'abbia fatto veramente solo lui in quel modo. C'è un problema che riguarda tutti voi artisti e che è questo blocco dei concerti a causa del Coronavirus. Secondo te, può avere un impatto nel rapporto con i vostri fan questa interruzione, come pensate di mantenere ancora vivo il rapporto non soltanto ovviamente con le nuove produzioni penso. Sicuramente con le nuove produzioni, ma il contatto vero con i fan in questo momento l'abbiamo tanto con l'aiuto dei social network, cosa di cui spesso abbiamo criticato l'utilizzo perché spesso i social network vengono utilizzati un po' solo per raggiungere consensi. In questo momento, invece, ho notato che vengono utilizzati soprattutto da noi per avere un contatto diretto con i fan. È sì frustrante come cosa il non poter andare ai concerti e le limitazioni del caso. Però lo considero almeno un passo avanti, quello di avere una data anche l'anno prossimo. Però avere una data in cui si potrà tornare a fare musica live, che considero la vera locomotiva della musica a livello mondiale. Allora, in attesa di un vostro concerto, in attesa appunto di ripristinare il contatto con i vostri fan io ti ringrazio per essere stato nostro ospite. Ricordo a tutti il nuovo singolo Non è vero dei Kolors da ascoltare. Un ritmo davvero travolgente, magari diventerà un tormentone per questa estate, quantomeno ve lo auguriamo. Ciao.