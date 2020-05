Stevie Wonder, il genio del Soul ha 70 anni

Cantante, compositore e polistrumentista, Steve Wonder ha innovato la musica black, Pop attraverso la commistione dei generi e l'elettronica. Non vedente dalla nascita già 13 anni crea un sound unico, quando arriva al vertice delle classifiche americane con fingertips. Nella sua straordinaria e lunghissima carriera Wonder ha vinto 25 Grammy, in 3 edizioni consecutive del premio si è aggiudicato la statuetta a forma di grammofono per il miglior album. A metà degli anni 80 l'artista firma un album che diventa la colonna sonora del film the woman in red. Nel film c'è il brano memorabile che fa vincere un anno dopo l'Oscar per la miglior canzone. Steve Wonder ha venduto più di cento milioni di copie dei suoi dischi, con il suo impegno sociale è stato sempre un modello di riferimento per la comunità di colore.