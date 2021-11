"Stories of a New Generation" è la nuova docuserie Netflix ispirata al libro "Sharing the Wisdom of Time" scritto da Jorge Mario Bergoglio. I quattro episodi raccontano ciascuno uno dei grandi temi che accomunano l’essere umano (l’amore, i sogni, la lotta, il lavoro) attraverso le vicende e le esperienze di donne e uomini, personaggi famosi ed eroi del quotidiano.