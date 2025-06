Al via la 71ma edizione del Taormina Film Festival che fino al 14 giugno porterà in Sicilia numerose star naizonali e internazionali come Martin Scorsese, Michael Douglas e Monica Bellucci. Abbiamo incontrato la Direttrice Artistica del Festival, Tiziana Rocca e la madrina, Valeria Solarino. Ascoltiamole .