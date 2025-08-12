Taylor Swift annuncia a sorpresa il titolo del nuovo album

00:01:32 min
|
43 minuti fa

È successo a mezzanotte e 12, ora di New York. In quell'istante milioni di fan in tutto il mondo si sono fermati. Taylor Swift è apparsa a sorpresa nel teaser di New Heights, il podcast sportivo dei fratelli Travis e Jason Kelce, e con un sorriso complice ha pronunciato il titolo del suo dodicesimo album, The Life of a Showgirl. Poche parole, il resto lo hanno fatto i suoi fan, le Swifties hanno inondato i social di cuori arancioni, meme e lacrime di gioia. La scena è già diventata iconica. Taylor apre una valigetta verde menta con le sue iniziali, rivelando un vinile dalla copertina sfocata. Nessuna data di uscita, nessuna tracklist, ma un messaggio chiaro. L'attesa è appena iniziata. Per le Swifties non è solo un disco, è l'inizio di un capitolo nuovo, di quei mesi febbrili in cui, ogni dettaglio diventa un indizio, ogni foto un messaggio nascosto. Un rito collettivo che dura da quasi vent'anni, in cui la musica di Taylor diventa colonna sonora delle loro vite. E con quel titolo The Life of a Showgirl, sembra già promettere di portarli dietro le quinte della sua esistenza da artista. Un palcoscenico fatto di luci e ombre, di applausi e silenzi, dove ogni canzone sarà un sipario che si apre solo per loro. .

swiped trailerswiped trailer
cinema
Swiped, il trailer del film
00:01:34 min
| 37 minuti fa
pubblicità
Dream Eater, il trailer del filmDream Eater, il trailer del film
cinema
Dream Eater, il trailer del film
00:01:00 min
| 3 ore fa
Lily James sfida Tinder nel trailer del film SwipedLily James sfida Tinder nel trailer del film Swiped
cinema
Lily James sfida Tinder nel trailer del film Swiped
00:01:34 min
| 3 ore fa
Mr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin ScorseseMr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin Scorsese
serie tv
Mr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin Scorsese
00:01:53 min
| 3 ore fa
Ypsigrock 2025, alla 28ma edizione del Festival oltre diecimila presenzeYpsigrock 2025, alla 28ma edizione del Festival oltre diecimila presenze
spettacolo
Ypsigrock 2025, alla 28ma edizione del Festival oltre diecimila presenze
00:00:57 min
| 15 ore fa
Polifonic Festival, in 35mila alla VII edizione del festival in Valle D'ItriaPolifonic Festival, in 35mila alla VII edizione del festival in Valle D'Itria
spettacolo
Polifonic Festival, in 35mila alla VII edizione del festival in Valle D'Itria
00:00:37 min
| 15 ore fa
Anastasia Bartoli, primadonna del Festival RossiniAnastasia Bartoli, primadonna del Festival Rossini
spettacolo
Anastasia Bartoli, primadonna del Festival Rossini
00:01:58 min
| 18 ore fa
Cher, la sua carrieraCher, la sua carriera
musica
Cher, la sua carriera
00:01:13 min
| 21 ore fa
Festival Villa Pennisi in Musica di Acireale fino al 13 agostoFestival Villa Pennisi in Musica di Acireale fino al 13 agosto
spettacolo
Villa Pennisi in Musica, ad Acireale fino al 13 agosto
00:01:16 min
| 22 ore fa
Viola Davis compie 60 anni: carriera, film e successi dell’attrice premio OscarViola Davis compie 60 anni: carriera, film e successi dell’attrice premio Oscar
spettacolo
Viola Davis compie 60 anni: carriera, film e successi
00:01:42 min
| 23 ore fa
Bob Dylan, le sue 5 canzoni miglioriBob Dylan, le sue 5 canzoni migliori
musica
Bob Dylan, le sue 5 canzoni migliori
00:00:54 min
| 1 giorno fa
Isole e idoli, al Man di Nuoro il divino e le avanguardieIsole e idoli, al Man di Nuoro il divino e le avanguardie
spettacolo
Isole e idoli, al Man di Nuoro il divino e le avanguardie
00:01:52 min
| 22 ore fa
swiped trailerswiped trailer
cinema
Swiped, il trailer del film
00:01:34 min
| 37 minuti fa
Dream Eater, il trailer del filmDream Eater, il trailer del film
cinema
Dream Eater, il trailer del film
00:01:00 min
| 3 ore fa
Lily James sfida Tinder nel trailer del film SwipedLily James sfida Tinder nel trailer del film Swiped
cinema
Lily James sfida Tinder nel trailer del film Swiped
00:01:34 min
| 3 ore fa
Mr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin ScorseseMr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin Scorsese
serie tv
Mr. Scorsese, il teaser della docuserie su Martin Scorsese
00:01:53 min
| 3 ore fa
Ypsigrock 2025, alla 28ma edizione del Festival oltre diecimila presenzeYpsigrock 2025, alla 28ma edizione del Festival oltre diecimila presenze
spettacolo
Ypsigrock 2025, alla 28ma edizione del Festival oltre diecimila presenze
00:00:57 min
| 15 ore fa
Polifonic Festival, in 35mila alla VII edizione del festival in Valle D'ItriaPolifonic Festival, in 35mila alla VII edizione del festival in Valle D'Itria
spettacolo
Polifonic Festival, in 35mila alla VII edizione del festival in Valle D'Itria
00:00:37 min
| 15 ore fa
Anastasia Bartoli, primadonna del Festival RossiniAnastasia Bartoli, primadonna del Festival Rossini
spettacolo
Anastasia Bartoli, primadonna del Festival Rossini
00:01:58 min
| 18 ore fa
Cher, la sua carrieraCher, la sua carriera
musica
Cher, la sua carriera
00:01:13 min
| 21 ore fa
Festival Villa Pennisi in Musica di Acireale fino al 13 agostoFestival Villa Pennisi in Musica di Acireale fino al 13 agosto
spettacolo
Villa Pennisi in Musica, ad Acireale fino al 13 agosto
00:01:16 min
| 22 ore fa
Viola Davis compie 60 anni: carriera, film e successi dell’attrice premio OscarViola Davis compie 60 anni: carriera, film e successi dell’attrice premio Oscar
spettacolo
Viola Davis compie 60 anni: carriera, film e successi
00:01:42 min
| 23 ore fa
Bob Dylan, le sue 5 canzoni miglioriBob Dylan, le sue 5 canzoni migliori
musica
Bob Dylan, le sue 5 canzoni migliori
00:00:54 min
| 1 giorno fa
Isole e idoli, al Man di Nuoro il divino e le avanguardieIsole e idoli, al Man di Nuoro il divino e le avanguardie
spettacolo
Isole e idoli, al Man di Nuoro il divino e le avanguardie
00:01:52 min
| 22 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità