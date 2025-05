Teatro Greco Siracusa con Sonia Bergamasco e Fotinì Peluso

Al Teatro Greco di Siracusa è iniziata la Stagione più inclusiva e innovativa di sempre. Numerose in cartellone le produzioni tra cui ELETTRA per la regia di Roberto Andò ed EDIPO A COLONO per la regia di Robert Carsen. Protagonista della prima opera SONIA BERGAMASCO nel ruolo di Elettra al suo debutto a Siracusa mentre Clitennestra è interpretata da Anna Bonaiuto. Fotinì Peluso invece esordisce nel ruolo di Antigone, nell'opera che arriva al Teatro di Siracusa tre anni dopo il successo dell'Edipo Re. .