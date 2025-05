Ci sono amici per un motivo, e amici per tutte le stagioni — THE FOUR SEASONS segue un gruppo di amici di lunga data tra alti e bassi della vita, durante quattro vacanze stagionali (Primavera, Estate, Autunno, Inverno). Insieme, hanno parecchio da "disfare" — emotivamente e nei bagagli. Con Tina Fey, Will Forte, Kerri Kenney-Silver, Marco Calvani, Erika Henningsen, Colman Domingo e SteveCarell. Creata e scritta da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield (30 Rock, Unbreakable Kimmy Schmidt).