"Ultimo" al Colosseo: lo show in streaming, il sito va in tilt

Una delle sette meraviglie del mondo a far da cornice, il lancio di un nuovo brano, uno show via streaming, attesissimo dai fan di Ultimo. Problemi di connessione, scatta la polemica social, arrivano le scuse, la possibilità per 48 ore di godere dello spettacolo o il rimborso. Dal punto di vista artistico però, le aspettative non sono state disattese. "Buongiorno Vita, è stata una canzone che ho scritto, più o meno un anno fa e mi ha sempre dato l'impressione di essere una canzone associata, non so perché comunque, alla primavera. Cioè a qualcosa che dà un inizio, al sole, quindi a tutte delle sensazioni comunque positive e anche il titolo, soprattutto, mi è venuto Buongiorno Vita, quindi ho detto: dev'essere qualcosa che porti comunque una speranza, quando una persona l'ascolta". 40 minuti di musica, a firma Ultimo che è anche, Goodwill Ambassador UNICEF. "Contento che anche, sotto questo punto di vista, tramite questo bellissimo evento, riusciamo a continuare a sostenere UNICEF, nel suo lavoro immane, ecco". Mentre per il tour negli Stadi, bisognerà attendere il 2022.