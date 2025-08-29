Venezia 82: i film e le star in concorso della giornata

Sorridente, magnetica, solare, prima volta di Giulia Roberts alla Mostra del Cinema di Venezia protagonista del film di Luca Guadagnino After the Hunt, presentato fuori concorso, una professoressa di filosofia di Yale deve fare i conti con il passato, dopo che una sua brillante studentessa accusa un professore di molestie. "Che è successo, fammi capire". "Ha oltrepassato il limite" Una pellicola aperta a molti temi, compreso il MeToo, come le è stato chiesto in conferenza stampa. . Il concorso porta la giovane e quotata regista francese Valérie Donzelli A' Pied d'Oeuvre in cui si riflette sulla difficoltà del vivere della propria arte. "La mia amata famiglia mi sosterrà con tutto il cuore". Il veterano Park Chan Hoo presenta invece "Non c'è altra scelta" per raccontare un uomo che dopo aver perso il lavoro è disposto a tutto pur di mantenere la serenità della sua famiglia, con conseguenze estreme.