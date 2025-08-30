Venezia 82: Gianfranco Rosi concorre con Sotto le nuvole

Il nero è un colore, il bianco e nero è un colore, quindi poco colore, bisogna leggere i grigi, quindi il bianco e nero ti spinge a guardare le cose in maniera diversa e quindi ad approfondire più i dettagli e a isolare anche dalla realtà le cose oppure trasformare la realtà in qualcos'altro. Quindi è stata una scelta iniziale, molto precisa, quindi una scelta non estetica ma narrativa. Io ho iniziato a girare, ho girato in bianco e nero il film, quando guardavo all'interno del monitor, guardavo in bianco e nero. "È come essere sospesi nel tempo." Purtroppo la paura non è soltanto la paura della scossa di terremoto, ma che quello lì diventa anche un pretesto per raccontare un po' una paura che un po' tutti noi, purtroppo viviamo in un mondo dove la paura fa parte del nostro quotidiano, no? E quindi anche la paura che avviene da una scossa di terremoto poi si trasforma in un sentimento universale. A Napoli c'è questo confine quasi invisibile, tra il passato e il presente e quindi attraverso questi spazi che sono di quello che è e quello che è stato, di ciò che è e di ciò che potrebbe essere, no? C'è sempre questa sensazione tra il passato, il presente e quello che potrebbe essere. .