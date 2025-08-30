Venezia 82: Gianfranco Rosi concorre con Sotto le nuvole

00:01:40 min
|
1 ora fa

Il nero è un colore, il bianco e nero è un colore, quindi poco colore, bisogna leggere i grigi, quindi il bianco e nero ti spinge a guardare le cose in maniera diversa e quindi ad approfondire più i dettagli e a isolare anche dalla realtà le cose oppure trasformare la realtà in qualcos'altro. Quindi è stata una scelta iniziale, molto precisa, quindi una scelta non estetica ma narrativa. Io ho iniziato a girare, ho girato in bianco e nero il film, quando guardavo all'interno del monitor, guardavo in bianco e nero. "È come essere sospesi nel tempo." Purtroppo la paura non è soltanto la paura della scossa di terremoto, ma che quello lì diventa anche un pretesto per raccontare un po' una paura che un po' tutti noi, purtroppo viviamo in un mondo dove la paura fa parte del nostro quotidiano, no? E quindi anche la paura che avviene da una scossa di terremoto poi si trasforma in un sentimento universale. A Napoli c'è questo confine quasi invisibile, tra il passato e il presente e quindi attraverso questi spazi che sono di quello che è e quello che è stato, di ciò che è e di ciò che potrebbe essere, no? C'è sempre questa sensazione tra il passato, il presente e quello che potrebbe essere. .

Venezia 82, "Frankentein" di Guillermo del Toro con Oscar IsaacVenezia 82, "Frankentein" di Guillermo del Toro con Oscar Isaac
spettacolo
Venezia 82, Oscar Isaac parla di "Frankenstein"
00:00:37 min
| 1 ora fa
pubblicità
Venezia 82: Elisa Amoruso presenta "Amata" con Miriam Leone e Stefano AccorsiVenezia 82: Elisa Amoruso presenta "Amata" con Miriam Leone e Stefano Accorsi
spettacolo
Venezia 82: Elisa Amoruso presenta "Amata" Leone e Stefano
00:01:03 min
| 1 ora fa
Venezia 82: "Amata" il racconto di Tecla InsoliaVenezia 82: "Amata" il racconto di Tecla Insolia
spettacolo
Venezia 82: "Amata" il racconto di Tecla Insolia
00:00:47 min
| 1 ora fa
Venezia 82, oggi Frankenstein e Sotto le nuvole, poi corteo pro PalestinaVenezia 82, oggi Frankenstein e Sotto le nuvole, poi corteo pro Palestina
spettacolo
Venezia 82, oggi Frankenstein e Sotto le nuvole
00:01:53 min
| 3 ore fa
Oasis Live '25, i Gallagher conquistano ChicagoOasis Live '25, i Gallagher conquistano Chicago
spettacolo
Oasis Live '25, i Gallagher conquistano Chicago
00:00:42 min
| 5 ore fa
La valle dei sorrisi, Il trailer del filmLa valle dei sorrisi, Il trailer del film
cinema
La valle dei sorrisi, Il trailer del film
00:01:37 min
| 7 ore fa
Sotto le nuvole, Il trailer del filmSotto le nuvole, Il trailer del film
cinema
Sotto le nuvole, Il trailer del film
00:01:40 min
| 8 ore fa
Zorba Il Greco, il sirtaki trascina il pubblico a VeronaZorba Il Greco, il sirtaki trascina il pubblico a Verona
spettacolo
Zorba Il Greco, il sirtaki trascina il pubblico a Verona
00:01:08 min
| 19 ore fa
Power Hits Estate,lunedì 1 settembre torna l'appuntamento musicale all'Arena di VeronaPower Hits Estate,lunedì 1 settembre torna l'appuntamento musicale all'Arena di Verona
spettacolo
Power Hits Estate,lunedì 1 settembre torna l'appuntamento musicale all'Arena di Verona
00:04:25 min
| 19 ore fa
Future Hits Live, la musica più amata dalla Genz a Verona martedì 2 settembreFuture Hits Live, la musica più amata dalla Genz a Verona martedì 2 settembre
spettacolo
Future Hits Live, la musica più amata dalla Genz a Verona martedì 2 settembre
00:02:19 min
| 19 ore fa
Venezia 82, Vanity Fair inaugura lo spazio "Vanity Fair Venice Beach Lounge"Venezia 82, Vanity Fair inaugura lo spazio "Vanity Fair Venice Beach Lounge"
spettacolo
Venezia 82, Vanity Fair inaugura lo spazio "Vanity Fair Venice Beach Lounge"
00:00:48 min
| 20 ore fa
Venezia 82: i film e le star in concorso della giornataVenezia 82: i film e le star in concorso della giornata
spettacolo
Venezia 82: i film e le star in concorso della giornata
00:01:53 min
| 21 ore fa
Venezia 82, "Frankentein" di Guillermo del Toro con Oscar IsaacVenezia 82, "Frankentein" di Guillermo del Toro con Oscar Isaac
spettacolo
Venezia 82, Oscar Isaac parla di "Frankenstein"
00:00:37 min
| 1 ora fa
Venezia 82: Elisa Amoruso presenta "Amata" con Miriam Leone e Stefano AccorsiVenezia 82: Elisa Amoruso presenta "Amata" con Miriam Leone e Stefano Accorsi
spettacolo
Venezia 82: Elisa Amoruso presenta "Amata" Leone e Stefano
00:01:03 min
| 1 ora fa
Venezia 82: "Amata" il racconto di Tecla InsoliaVenezia 82: "Amata" il racconto di Tecla Insolia
spettacolo
Venezia 82: "Amata" il racconto di Tecla Insolia
00:00:47 min
| 1 ora fa
Venezia 82, oggi Frankenstein e Sotto le nuvole, poi corteo pro PalestinaVenezia 82, oggi Frankenstein e Sotto le nuvole, poi corteo pro Palestina
spettacolo
Venezia 82, oggi Frankenstein e Sotto le nuvole
00:01:53 min
| 3 ore fa
Oasis Live '25, i Gallagher conquistano ChicagoOasis Live '25, i Gallagher conquistano Chicago
spettacolo
Oasis Live '25, i Gallagher conquistano Chicago
00:00:42 min
| 5 ore fa
La valle dei sorrisi, Il trailer del filmLa valle dei sorrisi, Il trailer del film
cinema
La valle dei sorrisi, Il trailer del film
00:01:37 min
| 7 ore fa
Sotto le nuvole, Il trailer del filmSotto le nuvole, Il trailer del film
cinema
Sotto le nuvole, Il trailer del film
00:01:40 min
| 8 ore fa
Zorba Il Greco, il sirtaki trascina il pubblico a VeronaZorba Il Greco, il sirtaki trascina il pubblico a Verona
spettacolo
Zorba Il Greco, il sirtaki trascina il pubblico a Verona
00:01:08 min
| 19 ore fa
Power Hits Estate,lunedì 1 settembre torna l'appuntamento musicale all'Arena di VeronaPower Hits Estate,lunedì 1 settembre torna l'appuntamento musicale all'Arena di Verona
spettacolo
Power Hits Estate,lunedì 1 settembre torna l'appuntamento musicale all'Arena di Verona
00:04:25 min
| 19 ore fa
Future Hits Live, la musica più amata dalla Genz a Verona martedì 2 settembreFuture Hits Live, la musica più amata dalla Genz a Verona martedì 2 settembre
spettacolo
Future Hits Live, la musica più amata dalla Genz a Verona martedì 2 settembre
00:02:19 min
| 19 ore fa
Venezia 82, Vanity Fair inaugura lo spazio "Vanity Fair Venice Beach Lounge"Venezia 82, Vanity Fair inaugura lo spazio "Vanity Fair Venice Beach Lounge"
spettacolo
Venezia 82, Vanity Fair inaugura lo spazio "Vanity Fair Venice Beach Lounge"
00:00:48 min
| 20 ore fa
Venezia 82: i film e le star in concorso della giornataVenezia 82: i film e le star in concorso della giornata
spettacolo
Venezia 82: i film e le star in concorso della giornata
00:01:53 min
| 21 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità